نفى رئيس نادي العين الإماراتي غانم الهاجري، تفاوض ناديه مع “جوزيه سييرا” مدرب نادي الاتحاد، أو التوقيع مع الكرواتي “زوران” مدرب النصر السابق، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بهذا الخصوص عارٍ من الصحة.
وأكد الهاجري، في مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري” أمس الإثنين، أن سييرا لم يُطرح اسمه بالأساس، ولم يكن من خيارات النادي، قائلاً: “أتحدى مَن يثبت تفاوضنا مع سييرا خلال الفترة الماضية”.
وأضاف أن بعض اللاعبين والمدربين يستخدمون ورقة العروض للضغط على أنديتهم، مشيراً إلى أن الكرواتي زوران تم طرح اسمه على النادي من بعض الوكلاء في شهر ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أنهم تواصلوا مع عديد من الأسماء بعد استقالة “زلاتكو”، وقام وكيل أعمال زوران بعرض المدرب على النادي بعد استقالته من النصر، موضحاً أنه طلب من الوكيل إيضاح صورة وضع المدرب مع نادي النصر.
وتابع: “لم نوقع مع زوران، وميزانيتنا كانت واضحة للمدرب القادم، ولدينا خيارات كثيرة، وبعد دخول زوران لسوق الانتقالات تواصلنا معه و لم نفاوضه وهو على رأس العمل في نادي النصر”.
وحول تقييمه لتجربة ناصر الشمراني مع العين، قال إن اللاعب له تاريخ كبير ومن الظلم تقييم تجربته في ثلاث مباريات، قائلاً: “الزلزال قادر على تقديم ما يقنع الإدارة والجماهير”.
وبشأن ما يُثار حول انتقال اللاعب عمر عبد الرحمن “عموري” إلى أحد الأندية السعودية، قال الهاجري إن “عموري” مرتبط وجدانياً بالعين، وما يثار حوله طبيعي بحكم أنه الأفضل في آسيا، مؤكداً أن اللاعب عقده طويل مع النادي، ولن يكون بسوق الانتقالات في القريب العاجل.
وفق “اخبار 24”.
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