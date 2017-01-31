اقتربت إدارة الهلال من إجراء مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبدالعزيز الدوسري، وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته المبدئية على إجراء المخالصة تحت بند السقف الأعلى للاعبين المحترفين والمحدد مسبقا من قبل لجنة الاحتراف باتحاد القدم البالغ 2.4 مليون ريال، شريطة انتقاله إلى نادي الشباب، إلا أن منع الأخير من التسجيل خلال الفترة الحالية ربما يؤدي إلى تأخير إجراء المخالصة كون الدوسري يرغب في الانتقال كلاعب محترف.
من جهة أخرى، وقع الثلاثي فهد غازي وخالد كعبي ومحمد القرني رسمياً عقودا مع نادي الشباب كلاعبين هواة. وكانت إدارة الهلال أجرت أمس مخالصات مع اللاعبين الثلاثة وشكرتهم على ما قدموه خلال الفترة الماضية.
ميدانيا واصل لاعبو الهلال تدريباتهم أمس استعدادا لمواجهة ضيفهم القادسية بعد غد الخميس ضمن الجولة الـ17 لدوري جميل للمحترفين، وتركّز المران على الجوانب اللياقية والفنية، وطبّق الجهاز الفني عددا من التدريبات اللياقية والفنية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز تدريبات فنية منوّعة، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.وفق “أخبار 24”.
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