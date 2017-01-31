أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، أن باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد كان الخيار الأول للعالمي، سواء في الفترة الصيفية أو في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه تحدث مع المدرب والذي أبلغه بعدم الارتباط بأي نادٍ حاليا بعد ترك وادي دجلة.
وقال رئيس النصر في تصريحات تليفزيونية، أن كارتيرون مدرب جيد، بالرغم من أنه لم يسبق له التدريب في السعودية، مشيرًا إلى أن المدربين السابقين لم يدربوا في السعودي مثل كارينيو وزوران وغيرهم.
وأوضح، أن جوزيه جوميز كان خارج الحسابات تمامًا، ولم يتم التفاوض معه إطلاقًا، مشيرًا إلى أن كارينيو كان ضمن الخيارات لكنه طلب مبلغ كبير جدًا في فترة قصيرة.
وأكد فيصل بن تركي، أن كارتيرون أكد له امتلاك النصر لفريق قوي، مشددًا على استعداده التام لقيادة النصر في المرحلة المقبلة، والمدرب لديه كافة أدوات النجاح.
وجدد كحيلان، ثقته بأجانب النصر، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر مميزة، وسيكملون المهمة مع الفريق لنهاية الموسم، وكارتيرون كان يتابع الفريق النصراوي في الوقت الأخير.
ونفى رئيس النصر، وجود اتصالات مع نادي العين الإماراتي، مؤكدًا أنه سمع بعدم وجود مفاوضات وأن المدرب عرض عليهم فقط، لكن يبقي النصر بمن حضر.وفق “أخبار 24”.
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