تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي خوزيه باندو ضربتين موجعتين، الأولى تمثلت في التأكد من غياب المدافع عمار الدحيم عن ديربي الجمعة أمام الأهلي ضمن الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين بسبب إصابته في الركبة، كما سيغيب أيضا، الدولي المصري المؤثر محمود كهربا نتيجة قيادته منتخب بلده إلى نصف نهائي أمم أفريقيا الحالية بالجابون.
وبدأ باندو في تجهيز المدافع بدر النخلي ليحل بديلا عن الدحيم، فيما يخضع الثلاثي عبدالعزيز العرياني وسلطان مندش ومحمد قاسم لاختبارات متعددة ليفوز أحدهم بشغل مركز كهربا.
في المقابل، يستقبل الفريق اليوم، محترفه التونسي أحمد العكايشي بعد أن شارك مع منتخب بلده في أمم أفريقيا وغادرها من الدور ربع النهائي.
من جهة ثانية، فتحت إدارة النادي خط مفاوضات مع المدرب الروماني لازلو بولوني ومساعده المجري لازار سنزناتس واللذين قادا الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الموسم قبل الماضي، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية تنتهي بتسليمهما جزءا من حقوقهما مقابل تنازلهما عن شكواهما ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وفق “مكة”.
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