تتقدم إدارة النادي الأهلي اليوم الثلاثاء للاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استئناف ضد قرار لجنة الاحتراف بإلغاء الاتفاقية التي تمت بين الأهلي والشباب بشأن انتقال الحارس محمد العويس وسيتضمن الاستئناف كافة الأوراق والخطابات والمحادثات التي تمت بين محامي النادي وليد معاذ ورئيس نادي الشباب القريني بالإضافة الى مايثبت الحوالة البنكية ومن طلبها وكذلك ماتطرق له مدير الاحتراف في نادي الشباب في برنامج كورة من معلومات تؤكد سلامة موقف الأهلي .
وجاء تقديم ادارة الأهلي لطلب الاستئناف بعد ان استوفت كافة جوانبه القانونية التي تعزز موقفه في هذه القضية .
وعلى صعيد متصل تتقدم إدارة النادي اليوم للاتحاد السعودي لكرة القدم بشكوى ضد إدارة نادي الشباب لما جاء في بياناتهم من الفاظ مسيئة واتهامات لاتستند الى دليل ضد النادي مقدما في ذات الشكوى كل مايؤكد سلامة النادي من كل التهم التي وجهت له.وفق “أخبار 24”.
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