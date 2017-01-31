أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء.
وأوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يومياً، وأن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.
وأشار إلى أن إلحاق جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بالبرنامج قد اكتمل الأحد الماضي، لافتاً إلى أنه بإمكان المسقطين من الضمان الاجتماعي التسجيل في حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.
ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن، ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أيٍّ من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.وفق “أخبار 24”.
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