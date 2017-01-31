أكد القنصل الإثيوبي بجدة وبشت دمسي أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين بلاده والمملكة، متوقعاً أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال القنصل الإثيوبي إن تكلفة الاستقدام لم تُحدد بعد وستخضع للسوق، متوقعاً أن ترتفع رواتب العمالة المنزلية الإثيوبية، خاصة أنه تم العمل على تطوير وتحسين مهارات العاملات المنزلية، لإرسالهم مهيئين بشكل أفضل، حيث لن تغادر العاملة إلى المملكة قبل حصولها على شهادة تدريب معتمدة.
وأكد بحسب “المدينة”، أنه سيتم وضع تأمين مالي أكبر وشروط جديدة تجاه مكاتب الاستقدام لضبط عملية الاستقدام بشكل أفضل.
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