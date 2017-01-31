استجابت المعلمة عائشة الثويني لطلب تلميذتها “لدن”، نجلة الشيخ سلمان العودة التي فقدت والدتها قبل أيام، بقضاء ليلة كاملة معها في المستشفى.
وأثار الموقف الإنساني للمعلمة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد مغردون بسلوك المعلمة والدور التربوي لها وموقفها الإنساني في تلمّس احتياجات تلميذتها.
ودشن المغردون هاشتاق “شكرا المعلمه عايشه الثويني”، أكدوا من خلاله أن عطاء المعلمة الذي تعدّى أسوار المدارس يجسّد معاني الإنسانية النابعة من القلب، داعين جميع المعلمين للتأسّي بمثل هذه المبادرات.
وشارك المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في “الهاشتاق”، حيث أكد أن المعلمة عائشة نموذج مشرق للوزارة ولسمو العلاقة التربوية بين المعلمة والطالبة.
وكانت زوجة الشيخ سلمان العودة قد توفيت ونجلها وابنة أختها وأُصيب ابنها وابنتها “لدن” في حادث مروري الأربعاء الماضي.وفق “أخبار 24”.
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