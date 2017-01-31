قالت مصادر مطلعة إن الخطوط الجوية السعودية ارتكبت ستة مخالفات، في تعيين اللبنانية “كريستي سركيس” كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي بالشركة.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “مكة”، أن تعيين كريستي خالف ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة، التي تشترط ألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة، وأن يقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات المستهدفة، وضرورة أن يُراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل.
وأشارت إلى أن تلك الضوابط تشترط أيضاً التنسيق في التعيين مع وزير الخدمة المدنية للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معهم، وألا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على 100 ألف ريال شهرياً، وأن تفاضل الجهة طالبة الاستقطاب بين عدد لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين للتعاقد.
في المقابل، قال مسؤول في الخطوط السعودية إن التعاقد مع كريستي لا يخالف أنظمة العقود الاستشارية، ويدعم جهود الخطوط السعودية في التواصل المؤسسي الدولي.
وأشار إلى أن التعاقد معها محدد بفترة زمنية معينة، لتنفيذ مهام محددة، تتوافق مع متطلبات التشغيل الدولي وعضوية الخطوط السعودية في “إياتا” وتحالف “سكاي تيم”، وتتعلق بتقديم الاستشارات ذات الصلة بالاتصال المؤسسي الدولي والتواصل مع الإعلام وشركات الطيران الدولية.
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