نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمحافظة محايل بمنطقة عسير.
وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، إن المدعو علي بن محمد بن عيسى عسيري، أقدم على قتل محمد بن محمد بن سالم آل مرباح، كلاهما سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلافات بينهما.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على الجاني، وأحيل للمحكمة العامة وحُكم عليه بالقتل قصاصاً بعد ثبوت ما نُسب إليه، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم بحقه صباح اليوم.وفق “أخبار 24”.
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