افتتح مدير مرور الخرج بالانابة المقدم بدر بن سليمان الخليوي مساء اليوم إشارة طريق الخرج الدلم امتداد طريق الملك سعود لتخفيف الأعباء على المواطنين مرتادي أحياء السكن الصفا و العدامة والراشدية والبركة ومراجعي جوازات الخرج والتي تم تشغيلها فعلياً بعد التاكد من التمديدات .
وأهاب المقدم بدر سالكي الطريق بالتقيد والالتزام التام بتعليمات المرور تفادياً لعدم رصد غرامات بحق المخالفين وعدم وقوع حوادث لا قدر الله .
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