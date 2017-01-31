ابتكر باحثون أتراك تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية يتيح إمكانية إجراء تحاليل الدم خلال فترة قصيرة، بتكاليف أقل، ودون الحاجة إلى الأجهزة الطبية التقليدية.
وقال باحثون في معهد “إزمير” للتكنولوجيا العالية: “إن فكرة التطبيق المتوقع أن يبدأ طرحه للاستخدام خلال عام، على وضع قطرات من الدماء على ورقة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، والتي يتغير لونها بحسب نوعية المرض”.
وأضاف الباحثون: “بعد وضع الدماء على الورقة يتم بعد ذلك التقاط صورة لها، وتحميلها على البرنامج المثبت على الهاتف الجوال الذي يقوم بدوره بتحليل واستخراج النتيجة”، بحسب وكالة “الأناضول”.
وأوضح الباحثون: أن التحاليل التي يتيح التطبيق إمكانية إجرائها، تشمل فيروس التهاب الكبد “ب”، و”ج”، وفيروس نقص المناعة “الإيدز”، وأمراض السرطان المختلفة.وفق “تواصل”.
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