قالت مصادر مطلعة إن فيروس “شمعون”، الذي هاجم العديد من الجهات الحكومية في المملكة مؤخراً، تسبب في تعطل المعاملات بجوازات منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة “عكاظ”، أن الهجوم الفيروسي تسبب في توقف النظام بالكامل، مسبباً حالة من الإرباك في العمل.
وأكد عددٌ من المراجعين تعطل النظام منذ أسبوع، حيث لم يستطيعوا إكمال معاملاتهم.
في المقابل، لم يؤكد مدير جوازات المنطقة اللواء خلف الله الطويرقي أو ينفي تعطل المعاملات بسبب الهجوم الفيروسي، مكتفياً بالقول إن “رجال الجوازات على مكاتبهم”.
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