ذكرت مصادر أن شركة الخطوط الجوية السعودية منعت تسعة ركاب من السفر عبر رحلاتها المتجهة إلى أمريكا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر مؤقت على مواطني سبع دول من دخول أمريكا.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن أغلب جنسيات مَن تم منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة هم السوريون واليمنيون.
وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت أمس أنها تلقت إشعاراً من الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتطبيق قرار حظر السفر لمواطني الدول السبع (وهي: اليمن وسوريا والسودان والعراق وليبيا والصومال وإيران)، وبيَّنت أنه سيتم إعفاء مَن لديهم حجوزات مسبقة من رسوم تغيير الوجهة أو استرداد قيمة التذكرة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج