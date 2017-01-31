بحث وزير الإسكان ماجد الحقيل مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجّار عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، شملت الجمعيات التعاونية السكنية وإنشاء صندوق للتمويل العقاري.
كما تناول اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين مناقشة أفضل السبل لتعاون الجانبين من أجل دعم قطاع الإسكان بالمملكة، ومنها إنشاء صندوق للعلوم والتقنية والابتكار في مجال مواد البناء.
وأكد الدكتور حجار حرص البنك على المساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام الخاص في تحفيز القطاع العقاري.
يذكر أن بنك التنمية الإسلامي سينظم في مارس المقبل بمدينة الرياض منتدى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير المنتجات السكنية بالسعر والجودة المناسبين.وفق “أخبار 24”.
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