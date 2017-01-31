روى مواطن من خلال مقطع فيديو تفاصيل حادث مروري شاهده لحظة وقوعه بالقرب من دوار الرقبة أثناء توجهه إلى شقراء، فيما أوضح متداولو المقطع أن الشخص الذي صوره بعد مشاهدته للحادث مباشرة، كان يصف الحادث الذي تعرضت له أسرة الشيخ سلمان العودة، لكنه لم يكن يعلم ذلك، لاسيما أن تفاصيل ما رواه تتشابه مع حادث أسرة العودة.
وقال المواطن إنه شاهد شاحنة كبيرة ليس لديها إضاءات جانبية تدخل على الطريق المسفلت من آخر ترابي، بدون أن يطلق سائقها أي إشارة في ظل عتمة الطريق التامة، مضيفاً أن سيارة عائلية أتت بسرعة اعتيادية أثناء دوران الشاحنة، غير أن قائدها لم يستطع رؤية الشاحنة، فدخلت السيارة تحت الشاحنة.
ولفت مصور المقطع إلى أن عدد الجثث التي رآها جراء الحادث لا تقل عن 3 أشخاص، معرباً خلال المقطع عن استيائه الشديد من استهتار قائدي الشاحنات، في الوقت الذي يتم فيه استخراج رخص لسائقي سيارات النقل العام بسهولة دون التدقيق المطلوب، وفقاً له.
وفق “أخبار 24”.
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