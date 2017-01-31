تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو طريفاً لموقف جمع بين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وبين شاب أراد التصوير معه، أثناء زيارته لمحافظة الزلفي.
وأظهر الفيديو الشاب وهو يمسك بسيف لالتقاط صورة به مع أمير الرياض الذي أمسك بسيف آخر، ومازحه أمير الرياض بالقول: “والسلايل بأيدينا” ليرد الشاب: “والسلاسل بأيدينا”، ليشرح له أمير الرياض الفرق بين السلايل والسلاسل، ويختم الموقف قائلاً: “تبي بالسلاسل تربط أنت”.
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