قدم الشيخ سلمان العودة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولأفراد العائلة المالكة والمشايخ وأصدقائه، على كلمات المواساة التي تلقاها منهم في وفاة زوجته وابنه، وعلى حضورهم للعزاء ودعائهم لهما، سائلاً الله أن يتقبل منهم.
وقال العودة في تغريدة دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”: “مليكنا المبجل، أمراؤنا الكرام، مشايخي، أصدقائي، كلماتكم وحضوركم ودعاؤكم سلوة لقلبي، اللهم تقبل منهم”.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أرسل ببرقية عزاء ومواساة للعودة في وفاة زوجته وابنه بحادث مروري، داعياً الله لهما بالرحمة والمغفرة.
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