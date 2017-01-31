وثقت وزارة التجارة والاستثمار من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أساليب جديدة للاحتيال على المواصفات والمقاييس الخاصة بتصنيع الأدوات الكهربائية.
وأوضح الفيديو أن تلك الأساليب تم ضبطها أثناء جولات فرع الوزارة بمدينة بريدة على عدد من المحلات، فيما كشف المقطع عن وضع أغطية مزيفة على “فيش الكهرباء” يسهل نزعها للوصول للغطاء الأصلي، وكذلك بعض أساليب الغش المشابهة بوضع “استيكرات” معينة على الوصلات الكهربائية.
وفق “أخبار 24”.
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