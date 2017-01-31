كشفت شرطة منطقة الرياض عن تفاصيل جديدة بخصوص مقطع الفيديو المتداول لمجموعة من الأفراد وهم يسطون على محل جوالات في حي العقيق شمال العاصمة، فجر الأحد الماضي، مؤكدة أنها ألقت القبض عليهم، بعد مناشدة صاحب المحل للجهات الأمنية سرعة ضبط الجناة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض في تصريح صحفي أمس (الإثنين)، أن الجناة يمثلون تشكيلاً عصابياً مكوناً من 5 أشخاص، جميعهم من الجنسية الباكستانية، لافتاً إلى أنه وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم، وثبتت صلتهم بسرقة 9 محال أخرى؛ لتتجاوز قيمة المسروقات 250 ألف ريال.
وأشار إلى أن الشرطة تحقق مع الجناة لتحديد صلتهم بجرائم أخرى مقيدة ضد مجهول من واقع سجلات البلاغات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.
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