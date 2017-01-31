أصيب قائد سيارة بكسور إثر انقلاب سيارته على طريق سريع بحفر الباطن؛ لانشغاله باستخدام جهاز الجوال أثناء القيادة.
وأظهر مقطع فيديو قائد السيارة وهو يقود بسرعة عالية في طريق سريع مستخدماً الجوال في التصوير، قبل أن تختل عجلة القيادة في يده، وتتجه السيارة خارج الطريق أولاً جهة اليمين، ثم غيرت اتجاهها بشكل كامل ناحية اليسار، ثم انقلبت عدة مرات.
وعقب الحادث، وفيما كان يسمع صوت ماكينة السيارة، بدا أن قائدي سيارات أخرى حضروا لمساعدة السائق؛ حيث سمع صوت أحدهم يخاطبه للاطمئنان عليه، وقاموا بإخراجه من السيارة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج