وثقت كاميرات المراقبة الداخلية قيام مجموعة من اللصوص باقتحام محل جوالات في حي العقيق بالرياض، وسرقة العديد من محتوياته، ظنا منهم بعدم وجود كاميرات داخل المحل، فيما أعلن صاحب المحل القبض عليهم.
وكشفت فيديوهات نشرها صاحب المحل، تعمد اللصوص رفع الكاميرا الخارجية لتجنب التعرف عليهم، لظنهم أنها كاميرا المراقبة الوحيدة، حيث كسروا الباب ثم عادوا للدخول بعد دقائق.
وظهر اللصوص في الفيديوهات المسحوبة من كاميرات المراقبة الداخلية وهم يسرقون محتويات المحل، والتي تضمنت مجموعة جوالات جديدة وأجهزة للزبائن تحت الصيانة، ويبدو عليهم التحرك في الأرجاء باطمئنان لعدم علمهم بالكاميرات.
وكشف صاحب المحل أن الشرطة نجحت في القبض على اللصوص بعد نشر الفيديوهات، مؤكدا أن ما تمت سرقته يبلغ قرابة 20 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.
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