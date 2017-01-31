ينظم ملتقى إعلاميي الرياض (إعلاميون) غدا الثلاثاء 31 يناير 2017 م ندوة بعنوان (تعزيز الإعلام لمفهوم: المواطن رجل الأمن الأول) وذلك على مسرح الجامعة العربية المفتوحة في الرياض، حيث ستبدأ الندوة الساعة الثامنة مساءً.
وسيشارك في الندوة، كل من الأستاذ الدكتور محمد الزكري مدير الجامعة العربية المفتوحة في السعودية، الدكتور عبد الرحمن العتيبي أستاذ الاستراتيجية الإعلامية وعميد كلية اللغات والترجمة سابقاً في جامعة نايف للعلوم الأمنية ورئيس قسم الإعلام سابقاً في جامعة الملك سعود، الدكتور سمحان الدوسري نائب مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية، والدكتور محمد السيد نائب مدير أكاديمية الحوار الوطني في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فيما سيدير الندوة صالح المرزوق مدير عام إذاعة الرياض سابقاً وعضو (إعلاميون).
من جانبه، أعرب الأستاذ عبد العزيز العيد رئيس ملتقى إعلاميي الرياض (إعلاميون) عن سعادته الكبيرة، بإقامة ندوة (تعزيز الإعلام لمفهوم المواطن رجل الأمن الأول) التي يقيمها الملتقى متعاوناً في أول نشاط مع شريكه الاستراتيجي (الجامعة العربية المفتوحة في السعودية) طبقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين مؤخراً، موجهاً شكره لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الزكري الذي سيكون على رأس قائمة المتحدثين.
كما رئيس (إعلاميون) ثمن مشاركة مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية الذي سيكون أحد أعضائه مشاركاً في الندوة، وكذلك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي يتجاوب دائماً مع مبادرات (إعلاميون) في تأصيل قيمة الحوار في المجتمع وسيمثل في الندوة بأحد المشاركين.
وختم العيد تصريحه بدعوة الزملاء الإعلاميين والمهتمين بالحضور والمشاركة في الندوة، داعيا الله في ختام تصريحه أن يحفظ وطننا، وأن يوفق مواطنينا لكل ما فيه الخير وتحقيق الأمن لنا جميعاً.
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