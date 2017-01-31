اختارت الجمعية العمومية لمكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الزلفي ، الرائد الكشفي فهد بن سليمان الفهيد ، مفوضاً للمكتب بالإجماع ، وذلك في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر المكتب بحضور مفوض رواد الحركة الكشفية بجمعية الكشافة العربية السعودية زيد بن سيف البتال ، فيما أحتفظ مدير تعليم المحافظة محمد الطريقي بمنصب الرئاسة الفخرية .
واوضح الأمين العام للمكتب محمد الرويشد ، أنه تم ترشيح سعود الملا نائباً للرئيس، وعبدالوهاب العطا الله للأعلام وتقنية المعلومات ، وعبدالعزيز الغنام للبرامج ، وعبدالمحسن العليوي أمينا للصندوق ، وفهد السبيت للعلاقات العامة ، وعبدالرحمن الرومي، واحمد السكران ، ومحمد القشعمي ، وحمود الخضيري ، وخالد الفحام أعضاء بمجلس المكتب.
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