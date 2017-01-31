أقل من 10 أيام تفصل “أكت سمارت” عن انطلاق متلقاها الخليجي الرابع لتنمية الموارد البشرية والذي سيقام تحت رعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان – وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية في فندق ومنتجع سوفيتل الزلاق خلال يومي الأربعاء والخميس 8-9 من فبراير، ليناقش في نسخته الرابعة “خطوات لتعزيز الولاء الوظيفي” من خلال محاور رئيسية ثلاث؛ “مفاهيم الولاء الوظيفي”، “قياس الولاء الوظيفي”، “أفضل الممارسات لتنمية الولاء الوظيفي” يتحدث فيها أكثر من 12 شخصاً، بين أكاديميين ومدربين ومحاضرين، ومسؤولين، إلى جانب سيدات ورجال الأعمال. كما يغطي الملتقى ثلاث ورش عمل متوازية زمنياً تركز على “السمات الأخلاقية والأخلاقيات الشخصية”، “الإبداع في خلق الولاء”، “التحفيز والولاء الوظيفي”.
وفي خضم تصاعد الاستعدادات لدى “أكت سمارت”، كشف النقاب عن جملة من الموضوعات التي سيتم تناولها على نحو أكثر دقة في القاعات المغلقة للملتقى، إذ صرّح أ. جابر الرويعي -وهو مدرب بفنون القيادة والعلاقات العامة ومهارات تطوير الأداء البشري- أن ورقة العمل التي سيقدمها ستتناول موضوع “تأثير التمكين الإداري على الولاء الوظيفي”، مشيراً إلى أن الورقة ستسعى لتحقيق أهدافها والإجابة على جملة من الأسئلة الهامة حول الموضوع من خلال ثلاث محاور رئيسية “طبيعة العلاقة بين الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي”، “أبعاد التمكين الإداري وآثاره على الرضا الوظيفي”، “توصيات عملية تعزز من الرضا الوظيفي”.
بينما أشار الأستاذ خالد العيد – مدرب ومحاضر في القيادة والتنمية البشرية إلى ضرورة أن يقف الملتقى على تقديم تعريفاً ناجعاً للولاء الوظيفي، وما إذا كان هذا الولاء أمراً سلبياً أم إيجابياً، وأهمية الإشارة إلى العوامل التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الولاء الوظيفي سواء كانت البيئة الجاذبة -الراتب – الحوافز – فريق العمل – المدير الجيد، أو غيرها من العوامل الأخرى. متطرقاً إلى أهمية تقديم أدوات قياس هذا الولاء الوظيفي، أما حول الموضوع الدقيق لورقته، فقد اكتفى بقوله “سأتناول في 15 دقيقة أفضل 10 شركات في الولايات المتحدة الأمريكية”.
من جهتها، أفادت أ. سميرة بابا – الرئيس التنفيذي للمبادرات “مبادرة للاستشارات”، أنها ستتطرق إلى أفضل الممارسات لخلق الولاء الوظيفي آخذة في الاعتبار التجارب العالمية، التجارب الخليجية، والتجارب المحلية، وأنها ستقوم باستعراض أكثر من 9 تجارب لتعرف الحضور من خلالها على ما تم تطبيقه من خلال هذه التجارب، والنتائج المتمخضة عن هذا التطبيق. ولفتت إلى أنها ستقدم في اليوم الثاني من الملتقى ورشة عمل للتعرف على كيفية إعداد خطط وبرامج مبتكرة ومبدعة بهدف رفع وتعزيز الولاء الوظيفي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
هذا وكان القائمون على الملتقى قد جددوا الدعوة للمهتمين والمعنيين بالمسارعة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com أو من خلال رقم الهاتف 97317123500+”، كما دعا لمتابعة أخبار ونشاطات الملتقى على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم #GHRDF4.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج