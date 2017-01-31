يشارك مستشفى وادي الدواسر العام في مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” والذي بدات فعالياته مؤخراً في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالمحافظة ، حيث يقدم العديد من الفعاليات التثقيفية والعلاجية لزوار المهرجان من خلال العيادة المتنقلة ، كما ينظم حملة للتبرع بالدم خلال أيام المهرجان .
وأوضح مدير المستشفى الاخصائي فهد بن محمد الممخور أن أبرز ما تقدمه العيادة المتنقلة الخدمات الصحية العلاجية والوقائية ، وحملة التبرع بالدم تزامنا مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي ، ووفقاً لخطط وأهداف المستشفى حيال إيجاد كميات كافيه من الدم ببنك الدم في مستشفى المحافظة ، وإقامة محاضرة توعوية تثقيفية طيلة ايام المهرجان.
وسيوزع المستشفى من خلال العيادة المطويات والكتيبات التوعوية ، وقياس ضغط الدم ، والسكر للمراجعين من زوار المهرجان .
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