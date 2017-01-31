توج فريق براعم أكاديمية آرتس فوتبول بطلاً للبطولة التي اقيمت على أرضها بمشاركة فئة البراعم بنادي النصر وأكاديمية الدلم وأكاديمية آرسنال وأكاديمية الرمال , وقد خاضت الفرق المنافسة عدة مباريات , قبل ان يصل متصدري المجموعات الى المباراة النهائية التي جمعت فريق أكاديمية آرتس فوتبول بفريق أكاديمية الرمال حيث انتهت المبارة الختامية بفوز فريق أكاديمية آرتس فوتبول بهدف للاشىء في الشوط الاول من اللقاء .
وقد نال كابتن فريق أكاديمية آرتس فوتبول اللاعب عبدالله القدان جائزة أفضل لاعب بالبطولة التي اقيمت برعاية وتنظيم من أكاديمية آرتس فوتبول , من جهته شكر المدير الفني لأكاديمية آرتس فوتبول الكابتن سالم الضبعان الفرق المشاركة بالبطولة مضيفا بأنها هدفت لصقل مهارات وتجارب اللاعبين وإكتساب الخبرات وبث روح التنافس الرياضي بين الاجيال الناشئة , مؤكداً في ذات الوقت أهمية مثل هذه المنافسات في صناعة جيل رياضي سعودي ناشئ قادرعلى المشاركة الإيجابية في المنافسات القادمة لكأس العالم .
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