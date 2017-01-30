ألزمت بلدية الخرج المقاول المنفذ لطريق الملك خالد بمدينة السيح بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق الذي تم تنفيذه مؤخراً، وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.
وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن إلزام المقاول بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة في طريق الملك خالد بمدينة السيح، بسبب عيوب فنية وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة المشاريع لتنفيذ مختلف المشاريع وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الأسس الفنية في تنفيذ الأعمال التطويرية والخدمية ومنها مشروعات سفلتة الطرق والشوارع بغية الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي واستشاريي المشاريع تكاليف وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ.
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