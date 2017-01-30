بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تستعد بلدية محافظة الخرج خلال الأشهر القليلة القادمة للإنتقال للمبنى الجديد والذي يقع على طريق الملك عبدالله وبمساحة ثلاثة وعشرين ألف متر مربع حيث تحتوي على عدد من الادارات والأقسام البلدية.
حيث بين المهندس أحمد البكيري ان كافة الاقسام في المبنى ستعمل بالانظمة الحديثة التي من شانها ان تسهل وتيرة العمل وإنهاء معاملات المراجعين في كافة الاقسام بنفس المبنى وستقدم عددا كبيرا من الخدمات للمواطنين ، كما بين أن مبنى البلدية الجديد يعتبر من أكبر المشاريع التي سيتم إنجازها بالمحافظة ويشكل واجهة معمارية مميزة .
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بمساحة 23 الف مترا : قريبا تنتقل بلدية #الخرج لمبناها الجديد
بمساحة 23 الف مترا : قريبا تنتقل بلدية #الخرج لمبناها الجديد
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تستعد بلدية محافظة الخرج خلال الأشهر القليلة القادمة للإنتقال للمبنى الجديد والذي يقع على طريق الملك عبدالله وبمساحة ثلاثة وعشرين ألف متر مربع حيث تحتوي على عدد من الادارات والأقسام البلدية.
بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تستعد بلدية محافظة الخرج خلال الأشهر القليلة القادمة للإنتقال للمبنى الجديد والذي يقع على طريق الملك عبدالله وبمساحة ثلاثة وعشرين ألف متر مربع حيث تحتوي على عدد من الادارات والأقسام البلدية.
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