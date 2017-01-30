أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حاتم باعشن من خلال حديث خص به برنامج اكشن يادوري أن الفريق بدأ الاستعداد لمباراة القمة مبكرا، مؤكدا انه لن يرد على تصريحات رئيس نادي الطائي والذي قال عنه شان خاص له ويقول ما يرد.
واضاف : تصريحات رئيس الطائي شأن خاص به ولن أرد على ما صرح به، ولو عدنا للتاريخ قدمنا لاعبين بدون مقابل مادي ( هدية) في عهد الرئيس راشد المطيري .. إذا كان هناك اثبات فليقدمه.
وزاد : المدرب سييرا باقي مع الاتحاد وأبلغني ان نادي العين الإماراتي قد فاوضه لكنه أحترم النادي، ولو صحت مفاوضات نادي العين للمدرب سييرا فلدي عتب كبير عليهم ولا يوجد لدي ما يثبت صحة مفاوضات نادي العين.
وقال : مساعد المدرب بولوني لديه مطالبات مالية وسنتأكد من ذلك بمراجعة الملفات و من لديه حق سنجدول له، والمستويات التي يقدمها الفريق بركة من الله لأننا لا نظلم احد و اشكر المدرب سييرا لإعطائه الفرصة للوجوه الجديدة.
وختم : من اليوم نستعد لمواجهة الاهلي القادمة وثقتي كبيرة بالنمور .. لدي ثقة بجلب الثلاث نقاط بالديربي الاتحاد الاهلي.وفق “النادى”.
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