اتفقت إدارةنادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي مع الحارس الدولي وليد عبدالله لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، بعد ان كان قريباً من التوقيع لنادي الهلال قبل يومين بحسب المصادر.
وسيمضي الحارس الدولي توقيعه لنادي النصر خلال الساعات المقبلة لمدة ثلاث سنوات بعد الإتفاق على جميع الأمور المالية، والتي تكفل بها احد اعضاء شرف النادي الداعمين للنادي.
ويرتبط وليد عبدالله مع الشباب بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم في دوري جميل 13 مباراة، لعبها اساسياً بمعدل 1170 دقيقة .وفق “أخبار 24”.
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