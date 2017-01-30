أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم (الاثنين) عن توقيع مع ثلاثي الهلال السابق المحور محمد القرني، والمهاجم خالد الكعبي، والظهير الأيسر فهد غازي.
وأوضحت أنه تم التوقيع مع القرني لموسم ونصف مع أفضلية في موسمين في حال نجاحه مع النادي، فيما وقع الكعبي وغازي على عقد لمدة 3 مواسم ونصف.
وكان الهلال قد أعلن الاستغناء عن الثلاثي قبل توقيعهم للشباب، ووجه لهم الشكر على ما قدموه مع الفريق، وسيشارك الثلاثي في تدريبات الشباب الْيَوْمَ الاثنين استعدادا لمواجهة التعاون التي ستقام بعد غد الأربعاء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة 17 من “دوري جميل” للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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