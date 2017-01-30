أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين الحارس الدولي وحارس نادي الشباب وليد عبدالله وهو يعبر عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر، فيما أكدت مصادر أن إدارة الشباب رفضت التجديد له بسبب طلبه 5.5 مليون ريال في الموسم.
ورد وليد عبدالله في المقطع المصور على سؤال حول انتقاله لصفوف النصر قائلاً: “الحمد لله، من اللي ينتقل لصفوف العالمي وما ينبسط”.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي اتفقت مع الحارس وليد عبدالله لاعب الشباب، وذلك عقب دخوله فترة الانتقال الحرة، وأنه سيتم الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت.
وفي سياق متصل كشفت مصادر خاصة أن إدارة الشباب برئاسة عبدالله القريني رفضت مطالب الحارس الدولي وليد عبدالله بالحصول على 5.5 مليون ريال في العام الواحد مقابل التجديد مع النادي لثلاث سنوات قادمة.
وفق “أخبار 24”.
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