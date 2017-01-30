أطلق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اسم وزير التجارة والمالية السابق الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السليم الذي وافته المنية يناير الماضي على أحد شوارع مدينة الرياض، تقديرا لمسيرته العملية.
وأعرب نجلا الوزير السابق ماجد وعبدالعزيز السليم عن شكرهما لأمير منطقة الرياض على تقديره لمسيرة والدهما العملية بتسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسمه، مثمنين لسموه هذه المبادرة غير المستغربة على قادة بلادنا بتكريم من عملوا وقدموا للوطن.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن بندر اليوم الاثنين في مكتبه بقصر الحكم لنجلي وزير التجارة والمالية السابق اللذين قدما للسلام على سموه.وفق “أخبار 24”.
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