ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه اليوم (الاثنين)، بقصر اليمامة بالرياض، عدة موضوعات، منها “حساب المواطن”، والثروة المائية في المملكة.
واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول برنامج “حساب المواطن”، متضمنًا مستوى الاستعداد لإطلاق مرحلة تسجيل المواطنين في الحساب، وأبرز مؤشرات الأداء للمرحلة المقبلة.
كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، منها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وضع الثروة المائية في المملكة، وأصدر بشأنها عددًا من التوصيات.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج