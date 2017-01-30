أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم الاثنين صلاة الميت على الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وصاحب سموه في الصلاة أخو الفقيد الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن العبدالله الفيصل، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وأبناء الفقيد الأمراء (محمد، وسعود، وخالد)، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.
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