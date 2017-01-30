عقبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الاثنين) على قرار منع المنشآت من فصل السعوديين بشكل جماعي، مؤكدة أنها ستراقب أي تحايل على النظام بمحاولة تطبيق قرارات فصل فردي على فترات مختلفة.
وكتب المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، على حسابه بـ “تويتر”: “النظام بالوزارة يرصد حركة دخول وخروج العاملين السعوديين بالمنشآت بشكل يومي، ولا تستطيع المنشأة اتخاذ قرار فصل فردي على فترات مختلفة”.
وكان ناشطون قد علقوا على قرار وزارة العمل الآنف ذكره، بالقول إنه يفتح المجال للمنشآت للتحايل بإصدار قرارات فصل فردي على فترات مختلفة.وفق “أخبار 24”.
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