أقدم وافد إثيوبي في العقد الثالث من العمر في الرياض على الترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما يقارب نصف مليون ريال تحت تهديد السلاح، فيما تمكنت السلطات الأمنية من الإيقاع به.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن إدارة التحريات و البحث الجنائي تمكنت من الإيقاع بوافد إثيوبي في (العقد الثالث من العمر) في كمين محكم، إثر قيامه بالترصد لعملاء البنوك، ومتابعتهم، وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها تحت تهديد السلاح.
وأضاف أن الجاني أقر مبدئياً بارتكاب سبع عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح أو تكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها، لافتاً إلى أن جملة المسروقات النقدية بلغت قرابة النصف مليون ريال، كما أقر باستخدامه لسيارة مستأجرة بموجب وثائق مزورة.
وأبان المتحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات، كما جرى إيقاف الموظف المختص بشركة التأجير لتساهله في تطبيق الإجراءات النظامية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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