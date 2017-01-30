أعلن الأمير خالد بن طلال تأجيل إجراء العملية الجراحية المقررة في رأس نجله الوليد، والتي كان مقرراً لها الشهر المقبل، على أن يجريها فريق طبي أمريكي بالتعاون مع فريق طبي سعودي – عربي متخصص.
وقال الأمير خالد عبر حسابه في “تويتر” إن الفريق الطبي الألماني رأى إجراء العملية الجراحية لتوقيف النزيف في رأس الأمير الوليد على مرحلة واحدة فقط، على عكس توجه الفريق الطبي الأمريكي بإجراء العملية على عدة مراحل، فضلاً عن وجود اختلافات في التوجه الجراحي للفريقين في أمور أخرى.
وأضاف أنه بناءً على ما تقدم وبعد الاجتماع مع الفريق الطبي السعودي المكوّن أغلبيته من جراحين وأطباء سعوديين وعرب؛ فقد تقرر قيام الفريق الطبي الأمريكي بإجراء العملية الجراحية بالتعاون مع الفريق الطبي السعودي؛ ولذا تم تأجيل موعد العملية إلى وقت سوف يتم تحديده في أسرع وقت.
يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015، ثم أعلن في ديسمبر الماضي خضوعه لعملية جراحية معقدة بالرأس في فبراير المقبل، قبل أن يقرر تأجيلها.وفق “أخبار 24”.
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