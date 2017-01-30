هاتف رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، الشاب القطري غانم المفتاح، مهنئاً إيّاه على أداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام، ومعبراً عن تطلعه لرؤيته ولقائه قريباً.
وقال الأمير للشاب المفتاح إنه يعتبره مثل ابنه، وتمنى لو كان موجوداً حين زار الكعبة لرؤيته، وأكد له أنه قدوة ومثال يجب أن يحتذي به كل الشباب الذين يتكاسلون عن العمل والذين يواجهون التحديات.
ودعاه إلى زيارة الرياض لتكريمه وإلقاء كلمة أمام الشباب، كما وعده بتسهيل السبيل أمامه لحج بيت الله الحرام وأداء العمرة مرة أخرى ومقابلة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس المرة القادمة.
بدوره، عبر المفتاح عن شكره للأمير سلطان بن سلمان الذي مكّنه من أداء مناسك العمرة، وعن سعادته بزيارة المسجد الحرام وإتمام مناسك العمرة، مرحباً بدعوة الأمير لزيارة الرياض.
وأعرب المفتاح عن اعتزازه وفخره بالأمير سلطان بن سلمان كونه أول رائد فضاء عربي مسلم، ليبادره الأمير بأنه سيرسل إليه هدية عبارة عن شيء حمله معه إلى الفضاء خلال رحلته الشهيرة على المركبة “ديسكفري”.
وفق “أخبار 24”.
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