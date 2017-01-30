دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم “الإثنين”، سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” وسباق الهجن السنوي.
جاء ذلك في رسالة خطية تسلّمها السيد أسعد بن طارق آل سعيد، وذلك خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي اليوم.
ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الأربعاء، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، كما يرعى سباق الهجن السنوي الكبير ويسلّم الجوائز للفائزين.وفق “أخبار 24”.
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