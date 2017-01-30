أوضح وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله أنه لم يتم إلغاء أوبريت مهرجان الجنادرية (31)، وإنما تم إيقافه العامين السابقين وسيتم إيقافه هذا العام أيضاً؛ لأجل أبطالنا الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي وللظروف الراهنة التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة.
ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الأربعاء، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، كما يرعى سباق الهجن السنوي الكبير ويسلّم الجوائز للفائزين.
وعبر الأمير متعب بن عبدالله عن سعادته وتشرّفه ومنسوبي وزارة الحرس الوطني كافة برعاية خادم الحرمين للمهرجان، وقال إن الجنادرية يجسد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأن أجمل ما فيه إطلاع الأطفال على تاريخ وثقافة بلادهم.
وأكد الأمير متعب أن مهرجان الجنادرية يبحث دائماً عن مواكبة الأحداث الجارية في العالم والحوار مع الآخر، معبراً عن أمله في أن تكون فعاليات هذا العام على المستوى المطلوب، خاصةً بعد تزايد الإقبال على المهرجان في ظل انتشار وسائل الإعلام الجديد.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله- هو صاحب فكرة الجنادرية 31 التي بدأت في عهد الملك فيصل، مضيفاً أنه سيتم التحضير للدورة القادمة من المهرجان فور انتهاء نسخة هذا العام.
وكشف عن وجود مطالبات بتمديد مهرجان الجنادرية لأكثر من أسبوعين، وأن وزارة الحرس الوطني فكرت باستمرار الجنادرية طيلة العام، لكن جمال المهرجان أنه يأتي في وقتٍ ما ثم ينتهي.
وفق “أخبار 24”.
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