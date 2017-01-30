أكد المدير الفني السابق لنادي النصر الكرواتي زوران ماميتش مجدداً أن ظروفاً خاصة أجبرته على الرحيل عن النادي، مشدداً على أنه سيبقى مشجعاً للنصر مدى الحياة، وألا علاقة للاعب حسين عبدالغني بقرار استقالته.
وقال ماميتش خلال مقابلة مع برنامج “أكشن يا دوري” أمس الأحد، إن شراءه لمنزل بدبي لم يكن له علاقة برحيله إلى نادي العين الإماراتي، موضحاً أنه اشترى المنزل هو وأخوه، ليكون مقراً عائلياً لهم وليس من أجل التوقيع للعين.
ونفى زوران أية صلة لأزمة قائد النصر حسين عبدالغني بقرار رحيله، وقال: “حسين عبدالغني لاعب كبير ولديه إنجازات، ووجهة نظري فنية، ولا يوجد خلاف بيننا، ولا علاقة لقرار استبعاده بخروجي من نادي النصر”.
وأكد أنه لم يخذل رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي بقرار استقالته، ويتمنى ألا يعتقد الرئيس ذلك.
وفي رسالته لجماهير النصر، حثّهم زوران على مؤازرة الفريق خلال الفترة المقبلة وأن يكونوا اللاعب رقم (12) عبر تعبئة المدرجات في المباريات القادمة، مؤكداً أنه سيبقى وطاقمه الفني مشجعين للنصر مدى الحياة.
وفق “أخبار 24”.
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