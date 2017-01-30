قال المدير التنفيذي لشركة “كريم” بالمملكة الدكتور عبدالله الياس، إن 75% من السائقين العاملين بالشركة سعوديون، نافياً وجود أي تاثير لقرار وزارة النقل بتوطين قطاع أجرة التطبيقات الذكية.
وأوضح الياس وفقا لصحيفة “المدينة” أن القرار يشمل “الخصوصي” أو “العمل الحر” فقط، ولا ينسحب على الشركات المتعاقدة بنظام التطبيقات الذكية.
وأضاف أن عدد السائقين في الشركة بلغ 40 ألف سائق في عام 2016، منهم 75% سعوديون، مبينا أن هدف الشركة في عام 2017 الوصول إلى 70 ألف سائق.
وأشار إلى أن دخل المواطنين العاملين في كريم لمدة 8 ساعات يومياً، يتراوح بين 6 و12 ألف ريال شهرياً، بحسب فئة سيارات الأجرة.
وأوضح أن الشركة لا تستحوذ إلا على 0.2% من السوق، لافتاً إلى أنه تم ضخ 500 مليون دولار من قبل المستثمرين بالشركة للتوسع.
من جانبها، أبرمت شركة “إيزي” ثالث أكبر شركة بعد “أوبر” و”كريم” بالقطاع اتفاقية مع شركة “مايكروسوفت” تم بموجبها تثبيت أجهزة إكس بوكس بمتن سيارات الشركة لإتاحة المجال أمام العملاء للتسلية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج