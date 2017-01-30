كشف مصدر سعودي رفيع المستوى، وفقا لوكالة “رويترز”، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس “الأحد” بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمر أكثر من ساعة، مبيناً أنه تناول كثيراً من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الدولتين والوضع في المنطقة.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على كثير من الأمور المهمة، ومن ذلك تعزيز مشاركة البلدين بشكل واسع في محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما.
وأفاد بأنه جرى خلال المكالمة الحديث عن قيام زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بتأجيل عمليات أحداث 11 سبتمبر حتى يتمكن من تجنيد 15 سعودياً من بين كل الجنسيات الأخرى وبشكل مقصود وممنهج ليقوموا بالعمليات الإرهابية في الولايات المتحدة، بهدف ضرب العلاقات الاستراتيجية بشكل تام بين البلدين، مؤكدين أن هذا الأمر لن ينطلي أبداً على الدولتين الصديقتين.
وقال المصدر “إنه يتوقع أن تشهد فترة الرئيس ترامب علاقات تاريخية بين أمريكا والسعودية”، مشدداً على تطابق وجهات نظر الزعيمين بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة وإشادتهما بالتعاون الأمني والعسكري القائم بين البلدين وأهمية تعزيز ذلك في الفترة القادمة.
وأشار المصدر إلى أنه لا يعلم ما إذا كان قد تم التطرق لموضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه جرى أيضا خلال المكالمة بحث رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ما ينعكس على خلق وظائف في البلدين وتعزيز صادراتهما، مبينا أنه “سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاون الاقتصادي في الوقت المناسب”.وفق “أخبار 24”.
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