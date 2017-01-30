أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توحيد صرف مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، ومبالغ برنامج الغذاء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، اعتباراً من أمس “الأحد”، الأول من شهر جمادى الأولى.
وأوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزراة المهندس ماجد العصيمي، أن توحيد صرف معاش الضمان، ومبالغ برنامج الغذاء في نفس اليوم سيستمر بهذا الشكل شهرياً، ويشمل مع مطلع الشهر المقبل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وشدد العصيمي على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إلى التسهيل على مستفيدي ومستفيدات الضمان، من خلال توحيد صرف المبالغ المصروفة لهم من المعاش الشهري، والبرامج المساعدة في نفس اليوم.
وأكد أن صرف معاش شهر جمادى الأولى للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها شروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”، مبيناً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف.وفق “أخبار 24”.
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