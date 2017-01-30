كشفت مصادر ملابسات الحريق الذي اندلع بمستشفى الملك فيصل بالطائف صباح أمس “الأحد”، مبينةً أن الأجهزة الأمنية تحقق في فرضية تسبب مريض نفسي منوّم بالمستشفى في الحريق.
وأوضحت المصادر أن عمال التنظيف بالمستشفى فوجئوا نحو الساعة 8:20 صباحاً بانبعاث دخان كثيف من الغرفة (216) بقسم الباطنية وانتقالها لبقية القسم، حيث تم على الفور إطلاق جرس الإنذار بالمستشفى وإعلان حالة الطوارئ وإخلاء المرضى بواسطة الممرضين وحراس الأمن.
وأوضحت المصادر أن الغرفة كان منومّاً بها مريض نفسي يبلغ 50 عاماً، وكان يعاني حروقاً في قدميه، مشيرةً بحسب “عكاظ” إلى أن الأجهزة الأمنية بالطائف تتحرى عن ظروف الحريق المفاجئ وأسبابه وهل تسبب هذا المريض في اندلاعه أم لا؟
من جانبه، قال أحد حراس الأمن الذين شاهدوا الحريق إنه فور سماع جرس الإنذار، انطلق نحو الطابق الثاني للمستشفى، ووجد الدخان يغطي كامل الغرفة (216) والنار تندلع من جهة السرير، والمريض النفسي يقف عند الباب، فقام بفتح الغرفة وإخراج المريض منها وإخلاء عدد من المرضى، قبل أن يسقط مغشياً عليه بسبب انبعاثات الدخان السام.
وكان الدفاع المدني بالطائف قد أوضح أمس أن الحريق أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، كما تم إخلاء 75 حالة من قسم الباطنة ونقلها إلى أقسام أخرى.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج