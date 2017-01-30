استمراراً لفعاليات مهرجان إجازتي سعادتي لليوم الثالث الذي تنظمة إدارة تعليم الخرج إنطق عصر أمس الأحد المهرجان الكشفي بمسيرة للكشافة وعروض فرق الدبابات الاستعراضية في مقر المخيم الكشفي على طريق العين في الدلم.
حيث قام رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان بإعلان إنطلاقة المسيرة الكشفية التي شارك فيها جوالة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض وجوالة كلية التقنية بالأحساء وجوالة معهد الألبان بالخرج، وبعدها أقسم استعراض للدبابات أسعدت الحضور ونالت إعجابهم .
وتفاعل الحضور مع قسم للمعروضات التراثية يشرف عليه ” أبو ابراهيم ” ويعرض أعمال تراثية من مجسمات بعضها يقوم بطلبه من الصين والكويت والإمارات لكي تحاكي الواقع الجميل للماضي .
وبعد صلاة المغرب أقيمت فعالية الطهي الخلوي وحفل السمر في مقر المخيم الكشفي وشهد مشاركة واسعة من الجماهير وتنافس في فنون الطهي الخلوي، حيث ترتكز هذه الفعالية على مبدأ المشاركة والتعامل مع المواقف الحياتيه بأقل الأدوات والامكانات، و تساعد الطلاب على تنمية مهارات التحمل وكشف المواهب لديهم .
وتستمر الفعاليات اليوم الأثنين, حيث ينطلق عصر اليوم المهرجان التطوعي ببرامج ترفيهية ومسيرة الدبابات والدرجات الهوائية و مسابقات و أناشيد إضافة إلى الرسالة الصامتة للأمن الفكري وألعاب ترفيهية, فيما يقام بعد صلاة المغرب مهرجان إنشادي ومهرجان ترفيهي بنادي الحي بثانوية ابن النفيس بحي الورود .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج