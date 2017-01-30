قامت وزارة الصحة بإدراج 110 من مرافقها الصحية في نحو 12 شركة تأمين، لتقديم خدماتها للمؤمن لهم لدى تلك الشركات من مواطنين ومقيمين.
وأضافت المصادر وفقا لـ”اليوم” أن اقتصاديات الصحة في الوزارة تواصل توقيع تأمين العلاج، وتشمل العقود الموقعة جميع مرافق الوزارة المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي.
وأبانت أن الوزارة وقعت أيضاً عقداً مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعلاج إصابات العمل بمقابل، حيث يتم علاج أي مصاب يصل إلى مرافق وزارة الصحة بسبب إصابة عمل، ويتم تحصيل العلاج من المؤسسة.
وأوضحت أن المورد المالي الذي يتم تحصيله من علاج المرضى، يتم صرفه على المرفق الصحي لتطويره، ورفع كفاءة الخدمة فيه، وأيضا للموظف عند الحاجة لخارج دوام.
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