تعد بطاريات الهواتف الذكية المصنوعة من “ليثيوم – أيونالتي” حساسة جداً تجاه درجة الحرارة، حيث تتوقف الهواتف تلقائياً عن العمل بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وحذرت شركة آبل المستهلك على موقعها من هذا الإشكال البسيط الذي تحمله بطاريات أجهزتها عندما تنخفض درجة الحرارة، موضحة أنه: “من الممكن ملاحظة إغلاق أجهزة آيبود، أو آيفون، أو آيباد آلياً، عند استخدامها في أجواء ذات حرارة منخفضة، موضحة أن الأمر، عبارة عن حالة مؤقتة، فبمجرد استعادة البطارية حرارتها، ستستعيد الأجهزة طاقتها السابقة”.
وتقلص درجة الحرارة المنخفضة من جهد البطارية، وعندما يصل هذا المعدل إلى حدة الأدنى (حوالي 2.7 فولت)، فسيعتبر الجهاز أن البطارية غير مشحونة، فينغلق آلياً.
وهناك أجهزة قليلة فقط من نوع نوكيا بإمكانها التواجد في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 35 درجة تحت الصفر، دون أن تطرأ عليها أية مشاكل، والتي صُنعت لأسواق فنلندا، حيث تنخفض الحرارة بشكلٍ كبير مقارنة بمناطق أخرى حول العالم.وفق “تواصل”.
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